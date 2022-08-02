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Amber Heard evini sattı! Johnny Depp'e karşı davayı kaybetmişti... - Magazin haberleri

Amber Heard evini sattı!

Eski eşi Johnny Depp'e karşı 8,3 milyon dolarlık davayı kaybeden Amber Heard, Kaliforniya'daki evini sattı. Ünlü oyuncunun, bu satışla gelen parayı tazminat ödemesinde kullanacağı öğrenildi

02.08.2022 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2017'de olaylı bir şekilde ayrılan ve sonrasında bütün dünyanın 'Hollywood filmi' gibi takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, 1 Haziran'da kararını açıklamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri, ünlü aktörü haklı bularak, Amber Heard'ün eski eşine 8,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Eski eşine karşı davayı kaybeden ünlü oyuncu, Kaliforniya'daki evini sattı.

  • ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT İÇİN EVİNİ SATTI

    Karar sonrası tazminatı ödeyemeyeceğini dile getiren Heard'ün bu açıklamasından kısa bir süre sonra evini satması dikkat çekti.

  • TMZ’nin haberine göre; Amber Heard, Kaliforniya Yucca Vadisi'ndeki evini 1 milyon dolara satarak, bu paranın bir kısmını çıkarmış oldu.

    Ayrıca evi 2019'da satın alan Heard'ün, yaklaşık iki katı bir kar elde ettiği öğrenildi.

  • Amber Heard'ün sattığı 2 bin 400 metrekareden fazla alanda üç yatak odası ve üç banyo bulunuyor. 

  • Bunun dışında üç arabalık bir garaj, beton zeminler, baştan sona LED aydınlatma, ses sistemi ve arka bahçede 110 metrelik bir ahşap köprü yer alıyor.

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