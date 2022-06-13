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Amber Heard'den Johnny Depp'e : İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar! - Magazin haberleri

Amber Heard'den Johnny Depp'e : İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar!

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı 'iftira' davasını kaybeden Amber Heard, yaşananların ardından yeni açıklamalarda bulundu. Heard, Depp hakkında "İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar!" dedi. Ünlü oyuncu, ayrıca kendisine karşı verilen, 'haksız' olarak nitelendirdiği kararı kınadı

13.06.2022 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, iki hafta önce kararını açıklamıştı.

    ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, ünlü aktörü haklı bularak Amber Heard'ün eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananların ardından Heard, yeni açıklamalarda bulundu.

  • 'Today' adlı programa konuk olan Amber Heard, davayla ilgili soruları yanıtladı. Jürinin kararına değinen aktris, onları suçlamadığını söyledi ve davanın adil bir şekilde sonuçlanmadığını savundu.

  • "JOHNNY SEVİLEN BİR KİŞİ"

    Jüriyi anladığını ifade eden Heard, eski eşinin "sevilen bir kişi" olduğunu belirterek, "İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar. O harika bir aktör!" dedi. Amber Heard, ayrıca Depp'in ücretli çalışanlarını tanık kürsüsüne çıkardığını ileri sürdü.

  • "SOSYAL MEDYA DAVANIN SONUCUNU ETKİLEDİ"

    Heard, sosyal medyadaki Johnny Depp destekçiliğinin de davanın sonucunu etkilediğini savundu. Altı haftalık dava sırasında sosyal medyada eski eşinin lehine bir hava oluştuğunu söyledi. Oyuncu, özellikle de sosyal medya platformlarında yoğun bir negatif etki altında kaldığını belirtti ve gördüğü muamelenin "haksızlık" olduğunu sözlerine ekledi.

  • "ADİL DEĞİL!"

    Amber Heard, "Birilerinin benim hakkımda düşündüklerini umursamıyorum. Evimin mahremiyetinde, evliliğimde, kapalı kapılar ardında yaşadıklarım hakkında insanların bulunduğu yargılar da umurumda değil. Ortalama bir insanın bütün bunlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta da bunları kişisel almıyorum." dedi. Heard, daha sonra da "Ama birisi benim bütün bu nefreti hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünüyorsa, gözlerimin içine bakıp sosyal medyada haklı bir şekilde temsil edildiğimi söyleyemezsiniz. Bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

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