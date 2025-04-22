Amazon Prime Türkiye abonelik ücretine zam geldi! Zamlı Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatı
Amazon Prime Türkiye, abonelik ücretine zam yaptı. En son Nisan 2023'te 7,90 TL olan ücret, 39 TL'ye yükseltilmişti. Hızlı teslimat, Prime Video'nun geniş içerik kütüphanesi, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar ve özel indirimler gibi hizmetler sunan platformun yeni zamlı tarifesi, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. İşte, 2025 zamlı Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatı...
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Amazon Prime Türkiye, 2025 itibarıyla abonelik ücretine yeniden zam yaptı. Nisan 2023’te 7,90 TL'den 39 TL’ye çıkan fiyat, bu yıl bir kez daha yükselerek dikkat çekti. X platformunda ve sosyal medyada, bazı kullanıcılar aboneliklerini iptal etmeyi düşünürken, diğerleri hızlı teslimat ve Prime Video’nun hâlâ cazip olduğunu savunuyor. Peki, zamlı Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatı ne kadar oldu?
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AMAZON PRIME ABONELİK ÜCRETLERİNE ZAM YAPTI!
Amazon Prime Türkiye, abonelik ücretlerine zam yaptı. Nisan 2023’te 7,90 TL’den 39 TL’ye yükselen aylık ücret, 22 Nisan 2025 itibarıyla 49,90 TL’ye çıktı.
Yüzde 28'lik artışı 'artan maliyetler ve hizmet kalitesini sürdürme çabası' olarak açıklayan Amazon, kullanıcılarından tepki topladı.
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ZAMLI AMAZON PRIME FİYATLARI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
Eski üyeler için zamlı abonelik ücreti 22 Mayıs 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayacak ancak yeni üyeler doğrudan bu ücreti ödeyerek abone olabilecek.
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