Amazon ormanlarında temas kurulmamış Mashco-Piro kabilesi görüntülendi

Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında yürütülen ağaç kesim çalışmalarının yalnızca birkaç kilometre ötesinde, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan Mashco-Piro kabilesi görüntülendi.

Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla Mashco-Piro kabilesi üyesi görüntülenirken, yetkililer, civardaki Puerto Nuevo bölgesinde ise 17 kişilik farklı bir grup tespit etti.

750'DEN FAZLA KABİLE ÜYESİ ORMANIN DERİNLİKLERİNDE YAŞIYOR

Ağaç kesim çalışmalarının, yerlileri topraklarından ettiğini belirten Survival International gönüllüleri, bölgede çalışma yapan tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor.

750'den fazla üyesi olduğu düşülen ve Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarının derinliklerinde yaşayan Mashco-Piro kabilesinin, 'dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' olduğu tahmin ediliyor.

*Haberin görselleri Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.