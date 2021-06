Amatör müzisyenlerden anlamlı konser

Bankacılıktan öğretmenliğe, doktorluktan ev hanımlığına her yaştan her meslekten tamamı amatör müzikseverlerden oluşan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu, 'Babalar Günü' kapsamında çok özel bir konserde sahneye çıktı.

Müziğe gönül vermiş insanların "Herkes Şarkı Söylesin" sloganıyla bir araya geldiği topluluk, 'Gökkuşağı Konserleri' başlıklı konserinde poptan Türk Sanat Müziği'ne her türden sevilen şarkılarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Şefliğini de üstlenen usta müzisyen Ömer Öcal, söylemek istediği müzik türü ne olursa olsun, şarkı söylemek isteyen tüm amatörleri gruba katılmaya davet etiklerini belirtip şunları söyledi: “Müzik yolculuğuna çıkalı yaklaşık 9 yıl oldu. Mottomuz topluluğumuza çok iyi dönüşler sağladı. Amatör bir topluluk olarak Gökkuşağı Konserleri‘mizde sosyal projelere destek vererek amatörce şarkı söyleyen birçok üyeme, sahne tecrübesi, repertuvar, deneyim sağlamaları ve destek sağladım. Şimdi yarı profesyonel denecek kadar ileriye giderek mesafe kat ettiler. Pandemiden sonra Trump Sahne’deki bu ilk konserimizden elde ettiğimiz gelirle İzmir’de doğuştan kulakları olmayan Alperen’in tedavisine destek olacağımız için çok mutluyuz.”