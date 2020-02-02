02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kilolarını umursamadan futbol oynamaya karar veren Kılıç, oynadığı futbolla başvurduğu amatör kulüpte dikkati çekti.
İlk olarak Karabeylerspor'da forma giyen 130 kiloluk sol ayaklı forvet Kılıç, bu sezon başında Karesibeyi Vicdaniyespor'a transfer oldu.
Kılıç, kısa sürede yeni takımına uyum sağlayarak sevilen bir oyuncu oldu. Antrenmanlarda neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkati çeken Kılıç, gösterdiği performansla da takımın önemli oyuncularından biri oldu.
Golcü Kılıç, kilolarına rağmen rakiplere uyguladığı baskı ve etkili oyunuyla rakip defansına zor anlar yaşatıyor.
"OLUMSUZ BAKIŞLARI OYUNUMLA ŞAŞIRTIYORUM"
Fenerbahçe taraftarı olan Kılıç, çok beğendiği Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muric'i kendisine örnek alıyor. Genç oyuncu, sıkı çalışmalarla kilo vermeyi ve Fenerbahçe forması girmeyi hayal ediyor.
Hasan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada futbola olan sevgisini vurgulayarak, bu sevgiye kilolarının engel olmadığını söyledi.
Kendisini sahada ilk kez görenlerin şaşırdığını, ancak oynadığı futbolla onların şaşkınlığını hayranlığa dönüştürdüğünü anlatan Kılıç, "Maça çıktığımda, daha önce beni görmemiş rakip oyuncularının şaşkınlığını görüyorum. Sahadaki oyunumla olumsuz bakışları tersine çeviriyorum. Kendimi ikinci Vedat Muric olarak görüyorum, hedefim Fenerbahçe'ye transfer olmak." dedi.
Karesibeyi Vicdaniyesporlu forvet, takımda iyi bir ekip ruhu yakaladıklarını ifade ederek, başarılı olmak için ter döktüklerini söyledi.
Kilolarından kurtulmak istediğini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:
"Kilo olmazsa daha iyi oynarım, daha çok çalışmam lazım. Hocam beni çok beğeniyor. Başkaları için tavsiyem de var, çocuklar sigara, içki içmesinler gelip futbol oynasınlar, antrenman yapsınlar."
"HASAN BU TAKIMIN HER ŞEYİ"
Karesibeyi Vicdaniyespor Teknik Sorumlusu Nahil Dolu da Hasan Kılıç'ın takımın önemli bir oyuncusu olduğunu kaydetti.
Hasan Kılıç'ın futbolu çok sevdiğini, bu nedenle de çok çalıştığını anlatan Dolu, "O bizim bir uğur meleğimiz. Hasan bu takımın her şeyi. Bütün takım arkadaşları onu çok seviyor. Hasan bu takımın sevgi kaynağıdır." diye konuştu.
Hasan Kılıç'ın takım arkadaşı Yasin Yörük de "Hasan'ın maça çıkması bizi motive ediyor. Hasan'ı aramızda birlik, beraberlik içinde görmek bizim de hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!