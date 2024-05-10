Amasya’da otomobil vince arkadan çarptı: 1 ölü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobil vince arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Onur Güler (38) idaresindeki otomobil, Merzifon-Çorum karayolu 22. kilometresinde Cihat Usta yönetimindeki vince arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Onur Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.