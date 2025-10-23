Amasya nerede? Amasya hangi bölgede, komşu illeri neler?

AMASYA NEREDE?

Amasya, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde, Yeşilırmak’ın iki yakasında kurulu, tarih boyunca kültürün, bilimin ve sanatın beşiği olmuş bir şehirdir. Kuzeyde Samsun, güneyde Tokat, doğuda Sivas, batıda ise Çorum ile çevrilidir. Coğrafi yapısı oldukça etkileyicidir: Şehrin merkezinden Yeşilırmak akar, iki yakasında yükselen kayalık tepeler Amasya evlerini taçlandırır. Nehir kıyısındaki taş konaklar, ahşap cumbalarıyla şehrin tarihî siluetini oluşturur. Bu yönüyle Amasya, hem doğanın güzelliğini hem de Osmanlı estetiğini bir araya getirir.

AMASYA HANGİ ŞEHİRDE?

Amasya, aynı adı taşıyan Amasya ilinin merkezidir ve ilin kültürel, ekonomik ve idari kalbidir. Yaklaşık 350 bin nüfuslu şehir, Karadeniz’in iç kısımlarındaki dağlık yapıya rağmen Yeşilırmak vadisi sayesinde geniş bir yerleşim alanına sahiptir. Şehrin merkezinde yer alan Yalıboyu Evleri, II. Bayezid Külliyesi, Amasya Kalesi ve Kral Kaya Mezarları, Amasya’nın karakterini oluşturan simge yapılardır. Özellikle akşam saatlerinde Yeşilırmak kıyısındaki evlerin ışıkları suya yansıdığında, şehir adeta bir masal sahnesine dönüşür. Amasya’nın en önemli özelliği, Osmanlı döneminde şehzadelerin eğitim aldığı şehir olmasıdır. “Şehzadeler Şehri” olarak bilinen Amasya, bu sayede siyaset, edebiyat ve bilim alanında birçok önemli isme ev sahipliği yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim gibi padişahlar gençlik yıllarını burada geçirmiştir.

AMASYA HANGİ ÜLKEDE? Amasya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde yer alır. Konumu itibarıyla Karadeniz'in yeşil doğasını, İç Anadolu'nun sade mimarisiyle birleştirir. Bu ikili karakter, Amasya'yı hem doğal hem kültürel olarak benzersiz kılar. Tarihi boyunca stratejik bir konumda yer alan Amasya, İpek Yolu üzerinde bulunması sayesinde ticari olarak da önem taşımıştır. Cumhuriyet döneminde ise Amasya, "Amasya Genelgesi" ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şehir olarak tarihe geçmiştir. 22 Haziran 1919'da yayımlanan bu genelge, ulusal egemenliğe giden sürecin en önemli adımlarından biri olmuştur. Bu nedenle Amasya, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, modern Türkiye'nin doğuşuna katkısıyla da simgesel bir şehirdir. AMASYA'YA NASIL GİDİLİR? Kara yoluyla Ankara'dan yaklaşık 4,5 saat, İstanbul'dan ise 7 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir. Samsun üzerinden gelenler için ise mesafe sadece 130 kilometredir. Havayoluyla En yakın havaalanı Amasya Merzifon Havalimanı'dır. İstanbul ve Ankara'dan düzenli uçuşlar bulunur; havalimanı şehir merkezine yaklaşık 45 dakika uzaklıktadır. Trenle de gidiş mümkündür. Amasya, Ankara–Samsun demiryolu hattı üzerinde yer alır. Tren yolculuğu, özellikle Yeşilırmak vadisinden geçerken eşsiz manzaralar sunar.

AMASYA’DA NELER YAPILIR? Amasya’da yapılacaklar listesi hem tarih hem doğa hem de kültürle doludur. İlk durak genellikle Kral Kaya Mezarları olur. Pontus Krallığı dönemine ait bu kaya oyma mezarlar, Yeşilırmak Vadisi’nin dik yamaçlarında yer alır. Amasya Kalesi, şehrin en yüksek noktasında yer alır. Kaleye çıktığınızda Yeşilırmak’ın iki yakasındaki evleri, köprüleri ve dağ siluetini panoramik olarak görebilirsiniz. Gün batımında buradan izlenen manzara, şehrin büyüsünü en iyi yansıtan karelerden biridir. Borabay Gölü, doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık için mükemmel bir noktadır. Gastronomi meraklıları içinse Amasya mutfağı sade ama özgündür. Amasya elması dünyanın en ünlü elma türlerinden biridir. Toyga çorbası, baklalı dolma, keşkek ve yarma aşı gibi geleneksel yemekler, şehir sofralarında sıklıkla yer alır.