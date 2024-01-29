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Amasya; doğuda Tokat, güneyde Yozgat, batıda Çorum, kuzeyde Samsun İlleri ile çevrilidir. Son yıllarda giderek artan bir ziyaretçi kitlesine sahip olan şehir, Anadolu’nun gelişmekte olan turistik bölgelerinden biridir. Amasya ilçeleri nelerdir? Amasya’nın ilçeleri tam listesi nedir? Amasya merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Amasya ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Amasya İlçeleri

Dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilenen Strabon'a göre Amasya ismi, burada yaşamış olan bir Amazon kraliçesi olan Amasis'den gelmektedir. Bulunan Yunan ve Roma sikkelerinde görüldüğü üzere isim zamanla Αμάσεια, Amaseia, Amassia ve Amasia olarak değişmiş ve sonunda Türkler tarafından Amasya olarak adlandırmışlardır. Şehrin bugüne kadar 19 farklı devletin egemenliği altına girdiği söylenmektedir. Yapılan arkeolojik araştırma ve bulgulara göre Amasya`da ilk yerleşme M.Ö. 5500 yıllarında başlayıp Hitit, Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Hellenistik - Pontus, Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinde de kesintisiz olarak devam etmiştir. Amasya iline bağlı toplam 7 ilçe bulunmaktadır. İşte, Amasya ilinin ilçeleri:

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Amasya (il merkezi)

Göynücek

Gümüşhacıköy

Hamamözü

Merzifon

Suluova

Taşova

Amasya'nın İlçeleri

Amasya; yöresel lezzetleri, ilgi uyandıran tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir şehirdir. Korunaklı bir yapıya sahip olması nedeniyle Osmanlı şehzadelerinin de yetiştirildiği Amasya, birbirinden güzel ilçeleri ve tarihi kalıntılarıyla adından söz ettirmektedir. Şehirde gezebileceğiniz pek çok tarihi durak bulunmaktadır. II. Beyazıt Camisi ve Külliyesi, Ferhat ile Şirin Müzesi, Amasya Arkeoloji Müzesi, Kral Kaya Mezarları, Amasya Kalesi, Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi, Mehmet Paşa Cami ve Şehzadeler Müzesi, önemli kültürel ve tarihi yapılardan bazılarıdır. Dünyanın en güzel Misket elması, kirazı, şeftalisi ve bamyasının üretildiği şehir ayrıca tarih boyunca sanatkârlar, bilim adamları ve şairler yetiştirmiştir. 7000 yıllık tarihiyle sadece şehzadelere değil, krallara da başkentlik yapmıştır.

Yedi Kuğular Kuş Cenneti ve Borabay Gölü ve Tabiat Parkı, şehirde bulunan doğal güzelliklerdir. Amasya'nın simgelerinden biri olarak karşımıza Yalıboyu Evleri çıkmaktadır. Şehir merkezinden akan Yeşilırmak’ın kenarında sıra sıra dizilen Yalıboyu Evleri, dik bir dağın bitiminde bulunmasından dolayı oldukça estetik bir görünüm yansıtmaktadır. Amasya ilimizin toplam 7 ilçesi bulunmaktadır. Bu yedi ilçe şunlardır: Amasya (il merkezi), Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova.

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Amasya Merkez İlçeleri

Amasya ilimizin güncel nüfusu 338.267 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %75,88'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 5.628 km2'dir. İlde km2'ye 60 kişi düşmektedir. Amasya’nın nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçesi Amasya Merkez’dir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Hamamgözü ilçesidir. TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 8 belediye, bu belediyelerde 107 mahalle ve ayrıca 372 köy bulunmaktadır. Amasya ilimizin merkez ilçesi Amasya Merkez olarak geçmektedir.

Amasya İlçeler Haritası

Amasya ilçeler haritası yardımıyla ilçelerin harita üzerindeki konumlarına bakabilir, büyüklükleri ve yüz ölçümleri hakkında fikir edinebilirsiniz. Öncelikli olarak bir görsel destek aracına başvurmak akılda kalıcılığı artıracaktır. Görsel destek aracı olarak ise haritadan yararlanabilirsiniz. İşte, Amasya merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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