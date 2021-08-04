Traktörden ayrılan römork kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüş Caddesi'nde, Ayhan B'nin kullandığı 05 ABK 770 plakalı traktörün kancasından çıkan römorku, evlerinin önünde bulunan Keziban (60), Sema (30) ve Ömer Yazar'a (1) çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan Keziban Yazar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.