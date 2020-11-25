Amasya'da kadına şiddete dikkati çekmek için vatandaşlar kan bağışında bulundu

AA

Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlanan Türk Kızılay kan bağışı aracında vatandaşlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla kan bağışı gerçekleştirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Şiddet ve insanın yan yana gelmemesi gerektiğini vurgulayan Kurt, "Hele hele bizim gibi kadim coğrafyalarda bulunan, medeniyet, dini birliği olan milletler, kadınını 'hatun' yapmış, 'han' yapmış milletler, bunun çok daha fazla idrakindedirler, kesinlikle şiddete prim vermezler." ifadesini kullandı.

Bu kapsamdaki etkinliklerinden birinin kan bağışı kampanyası olduğuna işaret eden Kurt, "Burada amaç, kan kardeşliği oluşturarak, bir anlamda kan nakli yaparak, o kan nakli ile karakteri değiştirmektir. Böylece bu birlikteliği, topyekun kadına karşı şiddetle mücadeleye kan kardeşliğini de dahil ederek önleme amacı taşınıyor." dedi.

Kampanyaya destek olan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce teşekkür belgesi verildi.

Kampanyanın hafta boyunca devam edeceği bildirildi.