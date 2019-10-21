Amasra´nın en güzel tarihi eserlerinden olan ve Roma döneminde yapılan Kaleiçi Mahallesi´ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi´ne bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kalesi´nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda denize doğru büyük kaya çökmeleri başladı. Boztepe Mahallesi'ndeki kale surlarının altındaki çökmelerden endişe duyuluyor. Çatlaklar kale için büyük risk taşıyor.