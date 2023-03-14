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Amasra'daki maden faciasını araştıran Meclis Komisyonu taslak raporunu tamamladı

Bartın’ın Amasra İlçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait madende yaşanan ve 42 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden faciasını araştıran Meclis Komisyonu taslak raporunu tamamladı

Giriş: 14.03.2023 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Amasra'daki maden faciasını araştıran Meclis Komisyonu taslak raporunu tamamladı
Habertürk Ankara

Habertürk'ten Arzu Türkuçar'ın haberine göre raporda, kazanın nedenleri tek tek sıralandı ve bundan sonra maden ocaklarında facia yaşanmaması için alınması gereken 120 önlem sıralandı.

366 sayfadan oluşan raporda kazanın nedenlerine ilişkin çok önemli tespitlere yer verildi

“Kazanın meydana gelmesinde ana havalandırmadaki eksiklikten daha önemli derecede olmak üzere tali havalandırmadaki yetersizlik en
önemli nedenlerdendir” denildi..

Kazanın nedeni olarak havalandırmadaki eksiklikten öte tali havalandırmadaki yetersizliği gösteren komisyon, “Kazanın en önemli nedeni patlayıcı atmosferi oluşturan metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici unsurların bu önlemlerle yönetilememesidir” ifadelerine yer verildi..

Komisyon, raporunu muhalefete iletti, muhalefetten gelecek görüş doğrultusunda raporun önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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