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        Haberler Yaşam Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı

        Amasra'da sondaj kazısında Roma dönemine ait eserlere rastlandı

        Bartın'n tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kaymakamlık lojmanı inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma döneminde ait altın yüzük ve küpeler bulundu. Tarihi eserler Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürülerek kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:15
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          Bartın'ın Amasra ilçesinde lojman inşaatı için yapılan sondaj kazısında Roma dönemine ait eserler bulundu.

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          Fatih Mahallesi'nde yapılması planlanan kaymakamlık lojman inşaatı için bölgede Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde 6 farklı noktada sondaj kazısı gerçekleştirildi.

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          Yaklaşık 3 metre derinlikte kerpiçlerin ortaya çıkması üzerine yürütülen titiz çalışma sonrası 4 mezara ulaşıldı.

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          Mezarlarda ise altın küpe, yüzük, gözyaşı şişeleri ve kandiller bulundu.

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          Müze Müdürlüğü yetkilileri, eserlerin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

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          Tarihi eserler, Amasra Müze Müdürlüğüne götürülerek kayıt altına alındı.

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