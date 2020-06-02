Amanda Kloots, eşi ve oğlunun fotoğrafını geçtiğimiz günlerde şu not ile yayınlamıştı:

Onu özledim. 57. gün... Nick'in bu resmini çektiğini hatırlıyorum. Çocuk doktoru randevusuna doğru yürüyorduk ve "O dünyanın en şirin babası" diye düşünüyordum.