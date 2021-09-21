Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 2019 yapımı Türk filmi Aman Reis Duymasın'ın seslendirmesi Oktay Kaynarca'ya ait. İşte senaryosu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'a ait olan Aman Reis Duymasın filmi hakkında merak edilenler...

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunun yer aldığı komedi filmi Aman Reis Duymasın'ın çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleşti.

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin kadın - erkek bir tatile çıkması üzerine başlarına gelen olayları konu ediniyor.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli