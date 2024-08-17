Amadeus'u 4 günde 10 bin kişi izledi

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğinde, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle 5 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” oyununun Anadolu turnesi devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir, Bodrum ve Kuşadası’nda seyirci ile buluşan oyunu 4 günde 10 bin kişi izledi.

“HER AYRI ŞEHİRDE SEYİRCİYİ SELAMLAMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK”

5 sezondur Salieri karakteri ile Amadeus’ta seyirciyi selamlayan Selçuk Yöntem, turnenin başarısı için şunları söyledi:

"5 yıldır devam eden bir yolculuk bizim ki. Anadolu turnesinde de yoğun ilgi bekliyordum. İstanbul’dan sonra başta Ankara olmak üzere, Bodrum, Kuşadası ve İzmir'de de ayakta alkışlandık. Turnemiz devam ediyor. Her ayrı şehirde, sahnede seyirciyi selamlamak benim için büyük bir mutluluk. Bursa'dan Diyarbakır'a kadar sürecek yolculuğumuzda seyirciyle buluşacağımız anları heyecanla bekliyoruz."

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Şu ana kadar 360 bin kişi izlediği, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan oyunun Eylül ayında Anadolu’daki yeni durakları Bursa ve Antalya olacak.

Salieri karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı, Costanze karakterinde Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz’ın dönüşümlü yer aldığı Amadeus ekibi Anadolu turnesini 26 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda bitirecek.