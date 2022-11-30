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Haberler Sağlık Sevindiren sonuç: Alzheimer'ı yavaşlatan ilacın klinik deney sonuçları açıklandı

Alzheimer'ı yavaşlatan ilacın klinik deney sonuçları açıklandı

ABD´li ilaç firması, bugün erken safhadaki Alzheimer hastalığını yavaşlatan ilacın faz 3 klinik deney sonuçlarını açıkladı. İlk sonuçlara göre bir çeşit antikor tedavisi olan ilaç, hastalığı yavaşlatıyor ve günlük yaşamlarında Alzheimer hastalarına yardımcı oluyor

Giriş: 30.11.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Sevindiren sonuç: Alzheimer'ı yavaşlatan ilacın klinik deney sonuçları açıklandı
Alzheimer'ı yavaşlatıyor!
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DHA

ABD'li bir ilaç firması, San Francisco kentinde düzenlenen bir tıp konferansında ve hakemli bir tıp dergisinde Alzheimer´ın erken teşhisinde hastalığı yavaşlatacak ilacın Faz 3 sonuçlarını açıkladı. Firma yaptığı açıklamada bir tür antikor tedavisi olan ilacın, beyinde Alzheimer hastalığına neden olan amiloid proteininin yoğunlaşmasını azalttığını vurguladı.

DENEYE 1,795 ALZHEIMER HASTASI KATILDI

Clarity AD adlı klinik deneye, Alzheimer hastalığına bağlı hafif bilişsel bozukluk veya hafif bunama olan ve yaşları 50 ila 90 arasındaki 1795 kişi katıldı. 898 kişiye ilaç verilirken 897 kişiye plasebo (etken madde bulunmayan) ilaç verildi. Deneyden elde edilen ilk sonuçlara göre; etken maddeli ilacı alan kişilerde, hafıza ve düşünme işlevlerindeki düşüşün yavaşlatıldığı, 18 ay boyunca işlev görebildiği ve ayrıca insanlara günlük aktivitelerde yardımcı olduğu belirtildi.

YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ

Amiloid proteini, Alzheimer olan kişilerde beyindeki nöronların etrafında birikerek yığılmaya neden oluyor ve hastaların hafıza ve düşünme işlevlerini yavaşlatıyor. Ancak antikor içeren ilacın kullanımında nöronların etrafında biriken amiloid proteini yığınları dağılıyor ve hastalık yavaşlıyor.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları Kurumu Direktörü Susan Kohlhaas, ilaçla ilgili "Bu heyecan verici bulgular, demans araştırmaları için ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor ve Alzheimer hastalığı olan insanlar için yeni bir çağın habercisi olabilir. Bu, bir ilacın klinik deneylerde hem beyindeki hastalığı azalttığını hem de hafızadaki düşüşü yavaşlattığını ilk kez kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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