"BAŞ AĞRILARI DAYANILMAZDI"

Nisan ayına ait bir fotoğrafını paylaşan Alyssa Milano, şu ifadeleri kullandı:

Bu 2 Nisan’da iki haftadır hasta olan ben. Daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştım. Her yerim ağrıyor, koku alamıyordum. Göğsüme bir fil oturmuş gibi hissediyor ve nefes alamıyordum. İki haftada dört kilo verdim. Ateşim vardı ve baş ağrıları dayanılmazdı.