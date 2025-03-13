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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Alvarez'in penaltısı için açıklama: Kural değişiyor - Futbol Haberleri

        Alvarez'in penaltısı için açıklama: Kural değişiyor

        UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid - Real Madrid maçında Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısıyla ilgili açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 17:53 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:42
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        Alvarez için açıklama: Kural değişiyor
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        UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid - Real Madrid maçının ardından bir açıklama yaptı.

        UEFA, Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı nedeniyle Atletico Madrid'in maçın ardından başvuru yaptığını duyurdu.

        UEFA'nın açıklamasında, Alvarez'in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği kaydedildi.

        Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

        "Atletico Madrid, Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez'in iptal edilen penaltı pozisyonuyla ilgili UEFA'ya resmi olarak başvuru yapmıştır.

        Alvarez, penaltı vuruşundan önce destek ayağıyla -minimum düzeyde olsa da- topa temas etmiştir. Mevcut kural uyarınca, VAR'ın hakemi uyararak golün iptal edilmesini söylemesi gerekiyordu."

        KURAL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAMLE

        Öte yandan UEFA, penaltılarda çift vuruş için harekete geçiyor.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, Alvarez'in pozisyonunun ardından, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu.

        NE OLMUŞTU?

        Alvarez, Real Madrid'e karşı seri penaltılara giden son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'in ikinci penaltısını gole çevirmişti. VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez'in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, çeyrek finale yükselmişti.

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