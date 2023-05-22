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Haberler Futbol 1. Lig Altınordu

Altınordu: Herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme yapmadık

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu, medyada yer alan devir işlemleriyle alakalı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme gerçekleşmemiştir” ifadelerine yer verildi

Giriş: 22.05.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu: Herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme yapmadık
İHA

2012 yılından itibaren Altınordu’nun futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş.’nin devri hakkında medyada çıkan haberler nedeniyle bir bilgilendirme gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta içinde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın da açıkladığı gibi “Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş’nin misyon ve vizyonuna uygun yatırımcılarla görüşerek, kulübümüz futbol hakları yakın zamanda devredilecektir” açıklamasının ardından gerek yazılı, gerek görsel, gerekse sosyal medyada birçok haber çıkmıştır. Şu ana kadar herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Kulübümüzün misyon ve vizyonuna uygun bir yatırımcı ile futbol haklarının devri konusunda bir görüşme gerçekleşmesi halinde bunu kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Spor Toto 1. Lig’in sona ermesine rağmen kulübümüz tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız adına çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeyi sürdürecektir” denildi.

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