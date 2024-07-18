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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altınordu Altınordu'da Olcay Şahan iddialı - Futbol Haberleri

        Altınordu'da Olcay Şahan iddialı

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen eski milli gurbetçi futbolcu Olcay Şahan, şampiyonluk yarışı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:24
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        Olcay Şahan'dan iddialı açıklamalar!
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        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu’nun teknik direktörü eski milli futbolcu Olcay Şahan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TRANSFERLERİMİZİN KAMPA YETİŞMESİ GÜZEL BİR ŞEY"

        Genç teknik adam, Kocaeli Kartepe’deki kamp çalışmalarının çok güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, "Futbolcularımız birbirleri ile çok güzel bir uyum sağladı. Birçok transfer gerçekleştirdik ve transferimizin birçoğu ilk kamp dönemine yetişti. Kamp başlangıcında neredeyse bütün transferlerin burada olması bir kulüp açısından çok güzel bir şey. Bize bu imkanı sağlayan başkanımıza, sportif direktörümüze, oyuncu alım direktörümüze tekrar teşekkür ediyorum. Bir de önemli olan ilk etap kamp döneminde kimsenin sakatlanmaması oldu" dedi.

        "RAKİPLERİMİZİN NE KADAR PARA HARCADIĞI BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMEYECEK"

        Takım içerisindeki ortamı da değerlendiren Şahan, "Takımımızda şu anda tam bir kolej havası var. Benim futbolculuk dönemimde de bulunduğum kulüplerde böyle bir ortam vardı. Coşkulu, istekli, arzulu ve hiç pes etmeyen takımlardık. Bunun aynısını Altınordu’da sağlayacağız. Yeni sezonda futbolseverler, genç, dinamik ve istekli, oyunun hiçbir bölümünde pes etmeyen bir Altınordu izleyecekler. Takımımız istediklerini bir araya getirdiği takdirde sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonluk gelecektir diye düşünüyorum. Rakiplerimizin bütçesi, ne kadar para harcadıkları bizi hiç ilgilendirmeyecek. Biz mütevazi bir bütçeyle mütevazi bir takımla nasıl şampiyonluğa oynadığımızı herkese göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

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