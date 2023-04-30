Konuk ekibin 3 golü de 50, 63 ve 75. dakikalarda Ivan Saponjic'ten geldi.

Altınordu'nun gollerini ise 80. dakikada Volkan Fındıklı, 85. dakikada Ahmet İlhan Özek penaltıdan ve 90+6'da Ali Özgün kaydetti.

Gelecek hafta Bandırmaspor, Boluspor'u ağırlayacak. Altınordu ise deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak.

Bu sonuçla Bandırmaspor 51 puana ulaştı. Altınordu ise puanını 34'e yükseltti.