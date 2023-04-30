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Altınordu: 3 - Bandırmaspor: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, 3-0 geriye düştüğü maçta Beyçimento Bandırmaspor ile 3-3 berabere kaldı

Giriş: 30.04.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu: 3 - Bandırmaspor: 3 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, Beyçimento Bandırmaspor'u konuk etti.

Bornova Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekibin 3 golü de 50, 63 ve 75. dakikalarda Ivan Saponjic'ten geldi.

Altınordu'nun gollerini ise 80. dakikada Volkan Fındıklı, 85. dakikada Ahmet İlhan Özek penaltıdan ve 90+6'da Ali Özgün kaydetti.

Bu sonuçla Bandırmaspor 51 puana ulaştı. Altınordu ise puanını 34'e yükseltti.

Gelecek hafta Bandırmaspor, Boluspor'u ağırlayacak. Altınordu ise deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak.

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