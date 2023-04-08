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Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Altınordu, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu

Giriş: 08.04.2023 - 23:27 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Altınordu'yu ağırladı. Mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazanarak üç hafta sonra galibiyeti yakaladı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında golü VAR'dan dönen Eyüpspor, 29. dakikada Uğur Demirok'un penaltısıyla öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Eyüpspor, 54'te Cenk Ahmet'le farkı ikiye çıkardı. 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı gol ise Altınordu için teselliden öteye gidemezken Eyüpspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Eyüpspor 3 hafta sonra kazandı ve 57 puana yükselerek maç eksiğiyle Sakaryaspor'a kaptırdığı ikincilik koltuğunu geri aldı. Altınordu ise 26 puana kalarak haftayı puansız kapattı.

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