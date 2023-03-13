AA

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 135 bin lira, en yüksek 1 milyon 175 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artışla 1 milyon 169 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 354 milyon 837 bin 369,29 lira, işlem miktarı ise 4.671,87 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 357 milyon 707 bin 282,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.134.500,00 1.828,45 En Düşük 1.135.000,00 1.860,00 En Yüksek 1.175.000,00 1.897,30 Kapanış 1.169.000,00 1.887,10 Ağırlıklı Ortalama 1.153.794,16 1.878,81 Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.354.837.369,29 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.671,87 Toplam İşlem Adedi 115

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