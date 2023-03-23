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Altının gram fiyatı 1.214 lira seviyesinden işlem görüyor 

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.214 lira seviyesinde işlem görüyor

Giriş: 23.03.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Altının gram fiyatı 1.214 lira seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 1.206 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 1.214 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.060 liradan satılıyor.

Dün 1.970 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 artışla 1.982 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmesine karşın, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası doların diğer para birimleri ve emtia karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırması öngörülürken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

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