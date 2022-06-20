Altındağ olayları ile ilgili mütalaa açıklandı

Ankara Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.M.A. hakkında Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava yargılama aşamasında birleşti.
SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 25 YIL 11 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ
Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı görülen davanın duruşmasına, sanıklar Yahya Al Abdo, A.M.A., müşteki Ali Yasin Ülger, Emirhan Yalçın'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyetinin önceki duruşma olay yerine ait güvenlik kamerası olup olmadığı yönündeki talebine, emniyetten gelen cevapta kamera görüntülerinin olmadığının bildirildiği öğrenildi.
Gelen evrakların okunmasının ardından söz verilen savcı, sanık Abdo için, 'çocuğu kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde silahlı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 25 yıl 11 aya kadar; suça sürüklenen çocuk A.M.A için ise 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına iştirakten 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
KARAR DURUŞMASI ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE GÖRÜLECEK
Mütalaaya karşı beyanda bulunan Yalçın ailesi ile müşteki Ali Yasin Ülger'in avukatı Burcu Sarı, sanıkların ilk aşamadan beri ifadelerini değiştirdiklerini, verdikleri ifadelerin gerçekle örtüşmediğini belirterek, mütalaa doğrultusunda sanıklara ceza vermesini talep etti. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı, Emirhan Yalçın'ın ölüm yıldönümü olan 11 Ağustos'a erteledi.
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