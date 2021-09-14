Altının ons fiyatında yatay seyir sürüyor. Ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.793 dolar oldu.

Gram altın da benzer şekilde bu sabah, dünkü kapanışıyla aynı seviyeden, 485 liradan el değiştirdi.

Bugün gözler ABD'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerinde olacak. Söz konusu veri Fed'in varlık alım programında azaltıma ne zaman gideceğine dair tahminlerde değişikliğe yol açabilir. Bu da altın fiyatlarını etkileyebilir.