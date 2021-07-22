Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcıclar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 498,97 liradan cumhuriyet altını ise 3.227,57 liradan alıcı buluyor. İşte 22 Temmuz çeyrek altın gram altın fiyatları son dakika...