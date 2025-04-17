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        Haberler Ekonomi Altın Son dakika: Altında rekor sürüyor - Altın Haberleri

        Altında rekor sürüyor

        Altın rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın 3.357 dolar ile bugün de rekor tazeledi. Dün 4 bin TL'yi aşan gram altın ise bugün 4 bin 102 TL'den işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 07:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 07:23
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        Altın fiyatları Perşembe günü de; zayıflayan dolar, artan ticaret gerginlikleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin güvenli liman talebini artırmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Ticaret savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3.357,78 doları görerek rekor tazeledi.

        Dün 4 bin TL'yi aşan gram altın ise bugün 4 bin 102 TL'den işlem görüyor.

        TARİFELER SAVAŞI

        ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

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        Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

        Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşmıştı. Çin bu gelişmelerin ardından geri adım atmayacağı mesajını vermişti. Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" demişti.

        Ticaret savaşının derinleşmesi üzerine Çarşamba günü ABD mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 34′ten yüzde 84'e çıkaracağını duyurmuştu. Trump ise ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını onayladığını ancak Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıklamıştı. Trump yüzde 125'ten bahsederken bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump'ın yalnızca karşılıklı tarifelere atıfta bulunduğunu, yüzde 20'lik fentanil tarifeleri dahil edildiğinde toplam tarife oranının yüzde 145'e çıktığını kaydetmişti.

        Çin'in uzun süre boyunca önceki gümrük tarifelerini kullanarak ABD'den faydalandığını savunarak, artık buna izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, bununla beraber Pekin'le ortak zeminde buluşmaya da yeşil ışık yakarak "Çin ile ne olacağını göreceğiz, onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz" ifadesini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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