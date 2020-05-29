Altıncı hastalık (roseola),39,4 ila 40,6 derece arasında genellikle 2-3 gün sürüp, en çok 8 güne kadar uzayabilen ani yüksek ateşle başlar. Ateş başladığı gibi aniden normale dönüp, bazen yüksek ateşe bağlı nöbetler gelişebilir.
Kulak arkası ve boyunda lenf bezlerinde şişmeler, nadiren ensefalit ve hepatit de gelişebilir. Huzursuzluk da görülebilir. Göz kızarıklığı, burun akması, huzursuzluk, sinirlilik, iştahsızlık ve boğaz ağrısı diğer belirtileridir. Ateşin düşmesiyle pembe-kırmızı döküntüler başlar, önce gövde ve boyunda başlar, sonra yüz, kollar ve bacaklara yayılır. Döküntüler genellikle 1-2 gün arasında sürebilir. Genellikle hastalık bir haftada iyileşir. Hastalığın, özel bir tedavisi yoktur, genellikle profesyonel tedavi gerektirmez. Virüs hastalığı olduğu için antibiyotiğin faydası olmaz. Tedavi yüksek ateşin düşürülmesine yöneliktir.
Ateş tedavisinde asetaminofen, ibufren veya sünger banyoları kullanılabilir. İlaç dozu için doktor tavsiyelerine uyulmalıdır. Bol sıvı verilmesi yerinde olacaktır. Hastalığa ait döküntüler kendiliğinden kaybolur.
Genellikle 6 ay-3 yaş arası çocuklarda görülür. Bu hastalık için hazırlanmış bir aşı henüz yoktur. Bu hastalığı geçiren çocuklar, hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanır.
Hasta çocuğun öksürüğü veya hapşırmasıyla ortama yayılan damlacıklar, hastalığın bulaşmasına yol açabilir. Bulaşma solunum yoluyla olduğundan, kalabalık ortamlar bebekler için risktir. Ateşli hastalığı olan çocukların diğer sağlıklı bebeklerden izolesi gerekir. Hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli, eller iyi yıkanıp, bebeğin temas ettiği şeyler dezenfekte edilmelidir.
Bahar aylarında daha sık olmakla birlikte tüm yıl görülebilen hastalığın süresi 9-10 gündür. Bol sıvı alımı ve dinlenme önemli olup, ılık banyo yaptırılabilir.
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