Altın Top sahibini buluyor! 2023 Ballon d'Or ödül töreni canlı izle!
Futbol camiasının en prestijli ödülü olarak kabul gören Ballon d'Or (Altın Top) ödülü 30 Ekim Pazartesi akşamı sahibini bulacak. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Ballon d'Or ödül töreni Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Ballon d'Or törenini televizyondan takip etmek isteyenler için canlı yayın izleme linkini haberimizde derledik. İşte Ballon d'Or ödül töreni canlı yayın izleme ekranı...
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Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı bekleyiş başladı. FIFA tarafından organize edilen Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü gecesinde bir futbolcu 'Altın Top' ödülünün sahibi olacak. Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak Ballon d'Or ödül töreni Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Ödül törenini televizyon ekranlarından takip edecek sporseverler için Ballon d'Or ödül töreni canlı izleme sayfasını haberimizde derledik. İşte Ballon d'Or ödül töreni canlı şifresiz izleme linki...
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BALLON D'OR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ballon d'Or; saat 22.45'te Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak. Tören Tivibu Spor YouTube kanalından da şifresiz izlenebilecek.
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BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE
Ballon d'Or ödül töreni canlı izleme linki
https://www.youtube.com/watch?v=CgDTFamUrB8&ab_channel=TivibuSpor
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2023 Ballon d'Or ADAYLARI
Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)
Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)
İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)
André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)
Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)
Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)
Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)
Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)
Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)
Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)
Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)
Martin degaard (Norveç, Arsenal)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)
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Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)
Rodri (İspanya, Manchester City)
Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)
Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)
Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)
Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)
Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)
Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)
Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)
Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)
Jude Bellingham(İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)
Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)
Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)