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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Altın Tatlı'nın 'Fairies and Faes' adlı sergisi Hope Alkazar'da

        Fairies and Faes sergisi Hope Alkazar'da

        Sanatçı Altın Tatlı'nın üçüncü kişisel sergisi "Fairies and Faes", 8-9 Şubat'ta HOPE Alkazar'da sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 18:43 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:43
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        Fairies and Faes sergisi Hope Alkazar'da
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        Sanatçı Altın Tatlı’nın son 1.5 yılda ürettiği seramik çalışmalarının yanı sıra film, heykel, fotoğraf, resim, enstalasyon, takı ve tasarım gibi farklı disiplinlerdeki eserlerini bir araya getiren üçüncü kişisel sergisi “Fairies and Faes”, 8-9 Şubat'ta HOPE Alkazar’da sanatseverlerle buluşuyor.

        Tuba Kocakaya’nın artistik direktörlüğünü yaptığı sergide, Altın’ın sanatçı iş birlikleri de önemli bir yer tutuyor. Arcadia Trinkets’ın sanatçısı Canberry, Goblin adıyla tanınan Yiğit Güney, Human Objects ekibinden Çağrı Avcı ve Arya Elvera, kılıç ustası Thomas Ward, grillz tasarımcısı Sera Boeno, heykeltıraş Yiğit Yılmaz ve yönetmen Zacharie Lanoue gibi isimlerle üretilen eserler, sergiye çok yönlü bir derinlik kazandırıyor. Sergide ayrıca Müjgan Armağan’da, Altın ile ortak ışık tasarımı yapıyor olacak.

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        Sergide ayrıca Altın’ın yazıp yönettiği iki kısa film de yer alıyor. Bu filmler, sanatçının önceki sergisi *“Dazed Heroes”*un devamı niteliğinde, uzun soluklu bir projenin parçaları. Carl Jung’un arketiplerinden ilham alarak hayata geçirdiği bu filmler hakkında Altın şunları söylüyor: “Dazed Heroes’da arkadaşlarımı mitolojik karakterler ve arketipler olarak resmetmiştim. Sonra fark ettim ki, başkalarının hayatında da bu arketipleri canlandırıyorum; birileri için ‘sevgili,’ birileri için ‘kahraman,’ bazen de ‘hiçkimse’ oluyorum. Bu farkındalıkla, 12 arketipi canlandırdığım bir kısa film serisi yapmaya başladım.”

        Sergide yer alan iki filmin biri, Taner Yücel’in ses tasarımıyla zenginleştirilmiş. Altın’ın özgün ve deneysel sinema dili, sergiyi geleneksel bir sanat deneyiminin ötesine taşıyor.

        İstanbul’un ortasında renkli bir bahçe yaratan ‘’Faires and Faes’’ sergisi, Altın Tatlı’nın doğa ile kurduğu derin bağı ve animeye duyduğu hayranlığı disiplinlerarası bir şekilde sunuyor

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        #Hope Alkazar
        #Altın Tatlı
        #sergi
        #Fairies and Faes
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