Mucize içecek olarak adlandırılan altın süt, insan sağlığına çok önemli katkıları bulunan şifa deposu bir karışımdır. Aslında bildiğiniz iki malzemenin karışımından elde ediliyor. Zerdeçal ve süt...

ALTIN SÜT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Zerdeçallı süt olarak bilinen altın sütün ana vatanı Hindistan. Altın süt soğuk algınlığı, öksürük ve uykusuzluğu gidermek için kullanılıyor. Ana maddesi zerdeçal olan bu karışımın süte verdiği altın sarısı renginden dolayı ismi altın süt olarak adlandırılmış.

İçerisine zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar da ilave ediliyor.

Altın sütü tatlandırmak için karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan altın süt bin bir derde deva oluyor.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor. Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor.

Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek oluyor.

Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek oluyor.