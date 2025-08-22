Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ömer Vargı oldu

        Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ömer Vargı oldu

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 15:03 Güncelleme: 22.08.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk sinemasının usta ismi Altın Portakal'da jüri başkanı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı’nın üstleneceği festivalde, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon TL olarak açıklandı. Ulusal yarışmalar için başvurular ise 22 Ağustos 2025, Cuma günü sona eriyor.

        TÜRK SİNEMASININ USTA İSMİ ÖMER VARGI ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ BAŞKANI

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini yürütecek Ömer Vargı, kariyeri boyunca 1500’den fazla reklam filmi yönetti.

        REKLAM

        Vargı, sinema kariyerine 1974 yılında Yılmaz Güney ve Şerif Gören’in “Endişe” filminde çalışarak adım attı; ardından “Deprem”, “Taksi Şoförü” ve “Nehir” filmlerinde Şerif Gören’in asistanı olarak görev aldı.

        Vargı, 1983 yapımı Güneşin Tutulduğu Gün ve 1993 yapımı Amerikalı filmlerinin yapımcılığını üstlenerek sinema dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

        1996 yılında yapımcısı olduğu Eşkıya filmi, 3 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşarak Türk sinema tarihinde bir dönüm noktası oldu ve sektörde büyük bir canlanma başlattı.

        Film ayrıca OSCAR aday adayı oldu. 1998 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak filmiyle yapımcı ve yönetmen olarak geniş kitlelere ulaşan Vargı, 2003 yılında İnşaat filmiyle de aynı başarıyı sürdürdü.

        2005 yılında vizyona çıkan Yavuz Turgul’un yönettiği OSCAR aday adayı olan Gönül Yarası filminde yapımcı, 2007 yapımı Kabadayı filminde de hem yapımcı hem yönetmen olarak yer aldı.

        2009 yılında Cam Kırıkları dizisinin yapımcılığını üstlenen Vargı, 2011 yılında Anadolu Kartalları filminin yönetmenliğini yaptı. 2014 yılında çekilen On Yılda Bir İnşaat filminde ise yeniden yapımcı ve yönetmen olarak imza attı.

        Ömer Vargı ayrıca 2018 yılında 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

        Vargı, 2024 yılında yayımlanan Bu Filmde Ben de Varım adlı kitabında, Türk sinemasındaki yolculuğunu, kamera arkasındaki deneyimlerini ve sektördeki unutulmaz anılarını okurlarla paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altın Portakal
        #Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı
        #ömer vargı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Turist sayısında gerileme
        Turist sayısında gerileme
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Habertürk Anasayfa