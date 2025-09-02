Altın Portakal'da Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yılki Onur Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festivalde Onur Ödülleri; Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e takdim edilecek.

BAŞARI ÖDÜLLERİ MERVE DİZDAR VE SELAHATTİN PAŞALI'YA

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde başarılı oyunculuk performansları dolayısıyla genç aktör ve aktrislere verilen Başarı Ödülleri’nin sahipleri, bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya takdim edilecek.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Onur Ödülü’ne layık görülen Settar Tanrıöğen, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

Tanrıöğen, tiyatroda Bir Demet Tiyatro, Bir Kış Öyküsü, Dünyada Karşılaşmış Gibi (2019), Yedi Kocalı Hürmüz ve Üç Kurşunluk Opera yapımlarında rol aldı.

Sinemaya 1996 yılında Yavuz Turgul’un yönettiği Eşkıya filmiyle adım atan Tanrıöğen, sonrasında ise Ardından Yara (1998), Yazı Tura (2003) ve 2 Süper Film Birden (2005) yapımlarında rol aldı.

2005 yılında Takva filmindeki performansıyla sinema kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşayan Tanrıöğen, Hayatımın Kadınısın, Kader, Polis, Nokta ve Vavien (2009) yapımlarında da rol aldı ve sinema kariyerine birçok film ekledi.

Özellikle Vavien filmindeki performansı ile 2009 yılında 42. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 2010 yılında Çoğunluk filminde canlandırdığı karakterle bir kez daha övgü toplayan Tanrıöğen, bu performansıyla 43. SİYAD Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Aynı dönemde Gölgeler ve Suretler filmindeki etkileyici oyunculuğu sayesinde, 2011 yılında 22. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. REKLAM 2014 yılı, Tanrıöğen’in kariyerinde bir başka dönüm noktası oldu. Yağmur: Kıyamet Çiçeği, Toz Ruhu ve Nergis Hanım filmlerindeki performanslarıyla 21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü. Ayrıca Nergis Hanım filmindeki başarısıyla 2015 yılında Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Son dönemde Saklı (2015), Aşıklar Bayramı (2022) ve Bomboş (2023) filmleriyle sinema kariyerine yeni başarılar ekleyen Tanrıöğen, televizyon dizilerinde de unutulmaz karakterlere hayat verdi. 1994 yapımı Aziz Ahmet dizisiyle başladığı televizyon kariyerinde, Bir Aşk Uğruna (1994), Çiçek Taksi (1996) ve Bir Demet Tiyatro (1997) yapımlarıyla devam etti.

1998 yılında İkinci Bahar dizisindeki “Vakkas Resuloğlu” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Tanrıöğen, bu başarısını Utanmaz Adam (1998), Güneş Yanıkları (2000), Hızma (2002), Alacakaranlık (2003), Ödünç Hayat(2005) ve Gece Gündüz (2008-2009) projelerle sürdürdü. 2015-2017 yılları arasında yayınlanan Baba Candır dizisindeki “Salih Çelik” karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, son yıllarda Kızılcık Şerbeti (2022-2024) dizisinde “Abdullah Ünal” karakteriyle televizyon ekranlarında bir kez daha güçlü bir performans sergiledi. REKLAM Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisinde “Saatçi Aziz” rolüyle izleyici karşısına çıktı. Settar Tanrıöğen, 2020 yılında “Bir Başkadır” dizisinde canlandırdığı “Ali Sadi Hoca” karakteriyle büyük beğeni topladı. 2024 yılında yayınlanan “Kuvvetli Bir Alkış” dizisiyle dijital dünyadaki başarısını pekiştirdi. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Onur Ödülü’ne layık görülen Serap Aksoy, İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olduktan sonra Münih Müzik Akademisi’nde eğitimini sürdürdü. 40 YILI AŞKIN KARİYERİYLE UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATAN İSİM: SERAP AKSOY Devlet Opera ve Balesi’nde sanat yaşamına başlayan Serap Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 40 yıla yaklaşan kariyeriyle unutulmaz eserlere imza attı.

1983 yılında “Kartallar Yüksek Uçar” dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Aksoy, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Değirmen filmiyle sinemaya adım attı. Aksoy, 1987’de “Yaprak Dökümü” dizisinde Fikret karakterini, yine aynı yıl “Yer Demir Gök Bakır” filminde Taşbaş’ın karısı rolünü üstlendi. REKLAM 1989’da “Kantodan Tangoya” filminde oynadı. 1992 yılında Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı “Piano Piano Bacaksız” filminde Kâmile karakterini canlandıran Aksoy, aynı yıl, Yavuz Özkan tarafından yazılıp yönetilen “İki Kadın” filmi ile 29. Antalya Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Film ayrıca 12. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Yılın En İyi Türk Filmi ödülüne layık görüldü. 1993’te yapımcılığını Zeki Demirkubuz’un yaptığı “C Blok” filminde Tülay karakteriyle Fikret Kuşkan, Selçuk Yöntem ve Zuhal Gencer ile başrolde yer aldı. Piano Piano Bacaksız ve C Blok filmlerindeki unutulmaz rolleriyle Türk sinemasına damgasını vurdu. Aksoy, 1994’te “Geçmişin İzleri” ve 1995’te “Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey” filmlerinde oynadı. 1999 yılında sahnelenen “Hayal Kurma Oyunları”nda Anne karakterini canlandırdı.

2005’te “Aşk Yolu” dizisinde Nigar Yalçıner rolüyle ekranlara dönen sanatçı, 2006’da “Hatırla Sevgili”, 2007’de “Kilit” filmi ve “Karayılan” dizisinde rol aldı. 2009’da “Kül ve Ateş” dizisinde Ayten İsfendiyar karakterini, aynı yıl “Sonsuz” filminde Sevim karakterini oynadı. 2010 yılında “Kukuriku - Kadın Krallığı” adlı filmde rol alan Aksoy, 2014’te “Yağmur: Kıyamet Çiçeği” filminde Güllü, yine aynı yıl “Güllerin Savaşı” dizisinde Cahide Hekimoğlu karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Serap Aksoy; “Alkışlar”, “Merhaba Beyler Talk Show”, “Serap’ın Ajandası” Kültür-Sanat Programı, Show TV’de ise “Neredesin” adlı çocuk realite show programlarını sundu. CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE GURUR VERİCİ BAŞARI 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Başarı Ödülü’ne layık görülen Merve Dizdar’ın tiyatro kariyeri 2010 yılında Çok Yaşa Dünya oyunu ile başladı. Dizdar, 2017 yılında Stef Smith’in Yutmak oyununda performans sergileyerek ve bu performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü kazandı. Merve Dizdar, Alice Müzikali ile Altın Kelebek Başarı Ödülü’nü kazandı ve İnsanlar Mekanlar Nesneler oyunuyla 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday oldu.

Sinema kariyerine Cem Davran ile rol aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmi ile başlayan Merve Dizdar, 2014 yılında Mandıra Filozofu filminde oynadı. 2016 yılında Yok Artık 2 filminde performans sergileyen Dizdar, 2017 yılında Organik Aşk Hikâyeleri ve Körfez filmlerinde rol aldı. 2018 yılında Batlır filminde, 2019 yılında Bir Aşk İki Hayat filminde, 2020 yılında Eltilerin Savaşı filmleriyle de kariyer yolcuğuna devam etti. 2022 yılında Kar ve Ayı filminde gösterdiği performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ve 10. Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Dizdar, aynı yıl Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu ödülüne de layık görüldü. 2023 yılında Kuru Otlar Üstüne filmiyle Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Türk oyuncu olan Dizdar, aynı yıl Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü ve Sinema Yazarları Derneği (SIYAD) En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine de layık görüldü.

Dijital platformlarda yayınlanan; Yüz (Büyük Günahlar), Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? dizilerinde de oyunculuk performansını sergileyen Dizdar, 2022 Erşan Kuneri dizisinde başrol oynadı. Dizdar, 2023 yılında da Magarsus dizisinde de rol aldı. KURAK GÜNLER FİLMİYLE ALTIN PORTAKAL'DA EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ'NÜ ALDI 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Başarı Ödülü’ne layık görülen diğer isim Selahattin Paşalı da oyunculuk kariyerine 2017 yılında Show TV'de yayınlanan 'Kalp Atışı' dizisinde başladı. Selahattin Paşalı, Anna Ziegler’in yazdığı Fotoğraf 51 (2018) adlı tiyatro oyununda oynamış ve oyun uzun süre sahnelenmişti. Paşalı, 2018 yılında Bir Umut Yeter, 2019 yılında Leke ve 2020 yılında Babil dizilerinde rol aldı. Kariyeri boyunca birçok televizyon dizisinde rol alan Paşalı, dijital platform yapımı Aşk 101 ve Pera Palas’ta Gece Yarısı ile de büyük beğeni topladı. 2022 yılında başrolünü Ece Çeşmioğlu ile paylaştığı yönetmenliğini Soner Caner’in üstlendiği Mukavemet adlı filmde ve dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde yapan Kurak Günler filminde gösterdiği performansla 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Aynı yıl 33. Ankara Film Festivali ve 55. Sinema Yazarları Derneği (SIYAD) tarafından da En İyi Erkek Oyuncu ödülleri ile performansı takdir edildi. Kurak Günler filmiyle 75. Cannes Film Festivali’nde oyunculuğu uluslararası eleştirmenlerden büyük övgü aldı. Kurak Günler ile ayrıca Karlovy Vary ve Saraybosna Film Festivali gibi saygın uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etti. Paşalı, 2023 yılında da Ömer adlı dizide de rol aldı. Selahattin Paşalı, 2025 yılında çekimleri tamamlanan ve Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan “Masumiyet Müzesi” dizisinde başrolü üstlenerek kariyerinde önemli bir adım attı. Oyuncu, aynı zamanda 2025 yılı itibarıyla bir başka dikkat çekici dizi projesinin de çekimlerini sürdürüyor. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur ve Başarı Ödülleri, festivalin 25 Ekim 2025, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek. Festival kapsamında ayrıca “Sinema Emek Ödülü” Feride Çiçekoğlu’na, “Genç Sinemacı Başarı Ödülü” ise Cansu Baydar’a festivalin 25 Ekim 2025, Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.