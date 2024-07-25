Altın madalyalı bisikletçi Logan Martin'in malzemeleri Belçika'da çalındı

30 yaşındaki Queensland'lı bisikletçi Martin, sosyal medya hesabından başkent Brüksel'deki bir caddeden, siyah bir minibüsün camı kırılmış halde yerel polisin inceleme yaptığını gösteren bir dizi video ve gönderi paylaştı.

Martin, cüzdanı ve sırt çantası da dahil olmak üzere tüm kişisel eşyalarının çalındığını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olan Martin, Instagram videosunda, "Dün gece minibüsümüze girildi, neyse ki bisikletlerim içinde değildi, ancak bisiklet çantalarım içindeydi, içinde bazı şeyler vardı. Hepsi çalındı. Yolculuğa çılgınca bir başlangıç oldu" dedi.

İkinci bir videoda Martin, eldiven, kask, aletler ve masaj masası da dahil olmak üzere bazı ekipmanların bir park bankının arkasında bulunduğunu söyledi.

Hırsızlar, Martin'in çikolata zulasını yiyip bitirmiş ve ambalajları da atılan ekipmanla birlikte bırakmış.

Martin, "Neyse ki eşyalarımızın çoğu odamızdaydı ve birçoğunu da kurtarmayı başardık. Cüzdanımı, sırt çantamı ve birkaç başka şeyimi kaybettim ama genel olarak çok kötü olmadı. İnsanların böyle şeyler yapma ihtiyacı hissetmesi çok talihsiz bir durum." açıklamasını yaptı.