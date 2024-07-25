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        Haberler Dünya Altın madalyalı bisikletçi Logan Martin'in malzemeleri Belçika'da çalındı | Dış Haberler

        Altın madalyalı bisikletçi Logan Martin'in malzemeleri Belçika'da çalındı

        Avustralyalı altın madalyalı bisikletçi Logan Martin'in malzemeleri Olimpiyatlar öncesinde Belçika'da bir minibüsten çalındı. Paris Olimpiyatlarına Belçika'da hazırlanan Martin, bisikletlerinin minibüste olmadığına şükrettiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:54
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        Altın madalyalı bisikletçinin malzemeleri çalındı
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        30 yaşındaki Queensland'lı bisikletçi Martin, sosyal medya hesabından başkent Brüksel'deki bir caddeden, siyah bir minibüsün camı kırılmış halde yerel polisin inceleme yaptığını gösteren bir dizi video ve gönderi paylaştı.

        Martin, cüzdanı ve sırt çantası da dahil olmak üzere tüm kişisel eşyalarının çalındığını söyledi.

        Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya sahibi olan Martin, Instagram videosunda, "Dün gece minibüsümüze girildi, neyse ki bisikletlerim içinde değildi, ancak bisiklet çantalarım içindeydi, içinde bazı şeyler vardı. Hepsi çalındı. Yolculuğa çılgınca bir başlangıç oldu" dedi.

        İkinci bir videoda Martin, eldiven, kask, aletler ve masaj masası da dahil olmak üzere bazı ekipmanların bir park bankının arkasında bulunduğunu söyledi.

        Hırsızlar, Martin'in çikolata zulasını yiyip bitirmiş ve ambalajları da atılan ekipmanla birlikte bırakmış.

        Martin, "Neyse ki eşyalarımızın çoğu odamızdaydı ve birçoğunu da kurtarmayı başardık. Cüzdanımı, sırt çantamı ve birkaç başka şeyimi kaybettim ama genel olarak çok kötü olmadı. İnsanların böyle şeyler yapma ihtiyacı hissetmesi çok talihsiz bir durum." açıklamasını yaptı.

        2021'de Martin, Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nın ilk Erkekler BMX serbest stil etkinliğinde altın madalya kazanmıştı.

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