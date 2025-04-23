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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Lale Ödülü 'Ders Olsun' filminin oldu

        Altın Lale Ödülü 'Ders Olsun' filminin oldu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. Festivalde kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarıştı. Altın Lale Ödülü Bálint Szimler'in yönettiği 'Ders Olsun' (Lesson Learned) filminin oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:54 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:54
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        Altın Lale Ödülü 'Ders Olsun' filmine
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        11-22 Nisan 2025 tarihleri arasında sinemaseverleri İstanbul’un iki yakasındaki 7 salonda dünya sinemasının en iyi örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler, kült yapımlar ve söyleşileri harmanlayan 44. İstanbul Film Festivali, dün akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi. Onur Özaydın’ın sunuculuğunu üstlendiği törende 18 ödül sahiplerini buldu.

        Altın Lale Yarışması

        Bu yıl, Ulusal Yarışma ile Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleşti ve bu bölümde yerli ve yabancı toplam 15 film yarıştı. Başkanlığını yönetmen Shekhar Kapur’un üstlendiği jüride yapımcı Ada Solomon, senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy ve Toronto Uluslararası Film Festivali başkanı Cameron Bailey yer aldı.

        Ders Olsun
        Ders Olsun

        Altın Lale’yi bu yıl, Bálint Szimler’in yönettiği Lesson Learned / Ders Olsun kazandı. Ödülü jüri başkanı, yönetmen Shekhar Kapur açıkladı. Kariyo & Ababay Jüri Özel Ödülü, Sahand Kabiri’nin yönettiği The Crowd / Tayfa adlı filme verildi. Ödülü yönetmen Marianna Brennand açıkladı. En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Yeni Şafak Solarken filmiyle Gürcan Keltek kazandı. Ödülü kazanan filmi, senarist Ebru Ceylan açıkladı.

        Yeni Şafak Solarken
        Yeni Şafak Solarken

        En İyi Senaryo Ödülü’nü O Da Bir Şey Mi ile Pelin Esmer kazandı. Kazananı, yapımcı Ada Solomon açıkladı.En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Under the Volcano / Yanardağın Altında filmindeki rolüyle Sofia Berezovska kazandı. Ödülü, oyuncu Saadet Işıl Aksoy takdim etti.En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Uçan Köfteci filmindeki rolüyle Nazmi Kırık kazandı. Ödülü oyuncu Antoine Bertrand takdim etti.

        Kısa Film Yarışması

        İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alandaki gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri festival izleyicisiyle buluşturmak amacıyla başlattığı uluslararası Kısa Film Yarışması’nda bu yıl Türkiye’den ve dünyadan 12 film yer aldı. Filmleri değerlendiren jüride yönetmen Sofia Bohdanowicz, yönetmen Sinan Kesova ile film programcısı ve Wallonie-Bruxelles Images yöneticisi Hervé Le Phuez yer aldı.

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        En İyi Kısa Film Ödülü’nü Jan Bujnowski’nin yönettiği Dancing in the Corner / Köşe Dansı kazandı. Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği Dilan Hakkında Konuşmalıyız’a Mansiyon verildi.

        Yeni Bakışlar

        Bu yıl, Seyfi Teoman Ödülü’ne 11 ilk veya ikinci yerli film aday oldu. Paribu’nun sponsor olduğu Yeni Bakışlar bölümünün en iyi filmine verilen bu ödül, genç yaşta kaybettiğimiz yapımcı ve yönetmen Seyfi Teoman’ın adını yaşatmak amacıyla veriliyor.Jüride görüntü yönetmeni Florent Herry, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Tibet Çam yer aldı.

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        Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü’nü Necmi Sancak’ın yönettiği Ayşe kazandı. Ödülü jüri üyesi Tibet Çam takdim etti. En İyi Görüntü Ödülü, Atlet filmiyle Ayşe Alacakaptan’a verildi. Ödülü Florent Herry takdim etti.En İyi Kurgu Ödülü, Zamanın Kıyısında Sınav filmiyle Eşref Gürkan Kılıç’a verildi. Ödülü jüri üyesi Bulut Reyhanoğlu takdim etti.En İyi Sanat Yönetimi Ödülü’nü, Adresi Olmayan Ev filmiyle Atilla Çelik kazandı. Ödül, jüri üyesi Bulut Reyhanoğlu tarafından takdim edildi.En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü, Zamanın Kıyısında Sınav filmiyle Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu, İlkay Nişancı kazandı. Ödülü Vuslat Saraçoğlu takdim etti.

        Bağımsız Ödüller

        Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI ve Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (Film-Yön, BSB ve SİYAD) festivaldeki filmleri bağımsız jürileriyle değerlendirdi.

        Tutuklu Vatandaş
        Tutuklu Vatandaş

        Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI jürisinde sinema yazarları Dmytro Desiateryk, Ayla Kanbur ve Simon Popek yer aldı. Jüri, Altın Lale Yarışması ve Kısa Film Yarışması’ndaki filmleri değerlendirdi. Altın Lale Yarışması’nda Bálint Szimler’in yönettiği Lesson Learned / Ders Olsun, Kısa Film Yarışması’nda ise Hesam Eslami’nin yönettiği Citizen-Inmate / Tutuklu Vatandaş FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü.

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        Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisinde yönetmenler Murat Düzgünoğlu, Semih Kaplanoğlu ve Gözde Kural yer aldı. Film-Yön jürisi, yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Şerif Gören anısına verilen En İyi Yönetmen Ödülü’nü Ölü Mevsim filmiyle Doğuş Algün’e takdim etti.Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisinde belgesel sinemacılar Hakan Aytekin, Bahriye Kabadayı Dal ve Kurtuluş Özgen yer aldı. Resmi seçkide yer alan belgeselleri değerlendiren BSB jürisi, İlkay Nişancı’nın yönettiği Zamanın Kıyısında Sınav filmini ödüllendirdi.

        Gündüz Apollon Gece Athena
        Gündüz Apollon Gece Athena

        Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisinde sinema yazarları Erkan Aktuğ, Ece Vitrinel ve Emre Eminoğlu yer aldı. SİYAD jürisi, En İyi Film Ödülü’nü Emine Yıldırım’ın yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena filmine takdim etti.

        Köprüde Buluşmalar 20. Yılını Kutladı

        İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan tarihlerinde 20. yılında Türkiye’den sinemacılarla 23 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirdi. Hope Alkazar’da yapılan Ödül Töreni’nde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi.Köprüde Buluşmalar kapsamında bu yıl, sektörün gelişimine katkı sağlamak ve genç yapımcılara yeni fırsatlar sunmak amacıyla yeni bir ödül programı başlatıldı: İKSV Genç Sanatçı Fonu – Uluslararası Dolaşım Destek Programı ve Industry@Tallinn & Baltic Event işbirliğiyle Sektöre Giriş: Genç Yapımcılar Mentorluk Programı Ödülü hayata geçirildi.

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        #Altın Lale
        #İKSV
        #İstanbul Film Festivali
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #sinema
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