"TEŞEKKÜR EDECEĞİM KİMSE YOK"



Colin Farrell, 'The Penguin'deki rolüyle Mini Dizi veya TV Filmi dalında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Kendisine Miles Teller ve Anya Taylor-Joy tarafından ödülün takdim edilmesinin ardından Farrell, ilk önce teşekkür edeceği kimse olmadığını söyledi.

"Her şeyi tek başıma yaptığımda teşekkür edeceğim kimse yoktu" diye esprili bir giriş yapan oyuncu; "Sadece ham, yalın bir performanstı benimki. Teşekkür edilecek çok fazla insan var. Hepiniz biliyorsunuz ki, ister küçük ekranda ister büyük ekranda olsun, bir köy gerekir. Yıllar boyunca birçok insanın yeteneklerinin sırtında buraya geldim. Belki de bu, makyajı tasarlayan Mike Marino ve olağanüstü makyaj ekibi sayesinde diğerlerinden daha fazla böyle olmuştur" diye konuştu.