Altın Koza'nın jürisi belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl 23 - 29 Eylül arasında düzenlenecek olan festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri Serra Yılmaz başkanlığında şu isimlerden oluştu; İlksen Başarır, Öykü Karayel, Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan.

Jüri Üyelerinin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında Değerlendireceği Filmler Şunlar;

'Aden' (Barış Atay)

'Aidiyet' (Burak Çevik)

'Bağlılık - Aslı' (Semih Kaplanoğlu)

'Görülmüştür' (Serhat Karaaslan)

'Kapı' (Nihat Durak)

'Kovan' (Eylem Kaftan)

'Kraliçe Lear' (Pelin Esmer)

'Kronoloji' (Ali Aydın)

'Küçük Şeyler' (Kıvanç Sezer)

'Nuh Tepesi' (Cenk Ertürk)

'Şehitler' (Köken Ergün)

'Uzun Zaman Önce' (Cihan Sağlam)