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        Haberler Magazin 'Altın Koza', 'Sanki Her Şey Biraz Felaket'in oldu

        'Altın Koza', 'Sanki Her Şey Biraz Felaket'in oldu

        Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Koza'yı 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' kazandı. 'En İyi Yönetmen' dalında ise ödüle 'Sanki Her Şey Biraz Felaket'i yöneten Umut Subaşı layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 23:37 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:05
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        En iyi film belli oldu
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        Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Uzun Metraj Film Yarışması'na 11 film seçildi.

        UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

        • Açık Kapılar Ardında… Alpgiray M. Uğurlu

        • Annesinin Kuzusu… Umut Evirgen

        • Bir Gün, 365 Saat… Eylem Kaftan

        • Cam Perde… Fikret Reyhan

        • Ceylin… Tufan Şimşekcan

        • Karganın Uykusu… Tunahan Kurt

        • Kıyıda… Büşra Bilginer

        • Öte… Esra Saydam / Malik Isasis

        • Sanki Her Şey Biraz Felaket… Umut Subaşı

        • Suyun Üstü… Aslıhan Ünaldı

        • Yüzleşme… Filiz Kuka

        Adana Altın Koza Film Festivali, Habertürk'ten canlı yayınlanan Çukurova Üniversite'ndeki kapanış töreni sona erdi.

        Kapanış töreninde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı konuşmada şunları söyledi: Altın Koza'yı marka haline getiren tüm sanatçılara teşekkür ederim. Emeğe çok önem verdiğimiz için festivale 'Emek Ödülleri' ile başladık. Sonra 'Onur Ödülleri'ni verdik. Cumhuriyetimiz döneminde çok sayıda sanatçı yetişti. Atatürk'ün işaret ettiği de buydu. Adana'da çok sayıda sanatçı yetişti. Altın Koza, bu nedenle bir marka. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yüz akı olan 'Kuru Otlar Üstüne'nin galasını Adana'da yaptık. Türk kadınını dünyaya tanıttığı için Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum. Sanatı yüceltip sanatçının yanında olmamız lazım. Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum.

        2023'te hayatını kaybeden sinemacılar anılırken festivalde yaşananlar, barkovizyon aracılığıyla ödül törenine katılanlara sunuldu.

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        Türkan Şoray ile Kadir İnanır, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü"nü aldı.

        Ödülünü Merve Dizdar'ın sunduğu Kadir İnanır, duygularını şöyle dile getirdi: Bir isteğim var. Benim ağzımdan barıştan başka bir şey çıkmadı. Büyük barışı mutlaka sağlayacağız. İşte o zaman dünyanın en güzel ülkesi olan bu ülke festival alanına dönecek, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye" diye haykıracağız.

        Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden alan Türkan Şoray ise duygularını dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi; "Türk sinemasının tanınmasında önemli paya sahip Altın Koza'ya teşekkür ederim. Sinema, hayattaki önceliğim oldu. Atatürk'ün kadınlara verdiği haklarla bu ödülü aldım. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk'e çok şey borçluyum. Minnetlerimle... Genç oyuncular, bizden aldıkları bayraktan sonra çok güzel filmler çekiyorsunuz. Sizi alkışlıyorum. Sevgilerimi sunuyorum."

        Ödül töreninde Türker İnanoğlu'na da bir 'Emeğe Saygı Plaketi' verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rahatsızlığı nedeniyle Adana'ya gidemeyen İnanoğlu adına plaketi Reis Çelik'e verdi.

        Toplam ödül miktarının 1 milyon 285 bin lira olduğu Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film'e 500 bin lira verildi.

        Umut Subaşı

        'Uzun Metraj Film Yarışması'nda filmleri, Ömer Faruk Sorak’ın başkanlığında Bennu Yıldırımlar, Cezmi Baskın, Murat Uyurkulak, Nefes Polat, Özcan Vardar, Özgür Eken, Prof. Dr. Senem Erkılıç ve Senem Erdine değerlendirdi.

        ÖDÜLLER

        • En İyi Film... Sanki Her Şey Biraz Felaket

        • Yılmaz Güney Ödülü… Karganın Uykusu

        • Jüri Özel Ödülü… Cam Perde

        • En İyi Yönetmen... Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

        • En İyi Senaryo... Umut Subaşı ( Sanki Her Şey Biraz Felaket)

        • En İyi Kadın Oyuncu... Selen Kurtaran (Cam Perde)

        • En İyi Erkek Oyuncu... Ahmet Ağgün (Karganın Uykusu)

        • En İyi Müzik… Canset Özgecan (Karganın Uykusu)

        • En İyi Görüntü Yönetmeni… Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

        • En İyi Sanat Yönetmeni... Meral Aktan (Annesinin Kuzusu)

        • En İyi Kurgu… Fikret Reyhan (Cam Perde)

        • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu... Elit İşcan (Suyun Üstü) / Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

        • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu... Necip Memili (Annesinin Kuzusu) / Okan Urun (Yüzleşme)

        • Umut Veren Genç Kadın Oyuncu… Deniz Altan (Kıyıda)

        • Umut Veren Genç Erkek Oyuncu… Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

        • Mansiyon Ödülü… Leyla, Reyhan, Asya (Bir Gün, 365 Saat)

        'Sanki Her Şey Biraz Felaket'

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adana Altın Koza Film Festivali
        #Türkan Şoray
        #Sanki Her Şey Biraz Felaket
        #Umut Subaşı

        BURÇLAR

        Koç
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