'Altın Koza', Ela ile Hilmi ve Ali'nin oldu

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 'En İyi Film Ödülü'nü Ziya Demirel’in yönettiği ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmi aldı. 'En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünü Ece Yüksel ile Aslıhan Gürbüz; 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü ise Ahmet Rıfat Şungar ile Barış Gönenen paylaştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 29’uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüllerÇukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Meltem Cumbul ile Yetkin Dikinciler’in yaptığı Cahit Berkay Orkestrası’nın konseriyle başlayan gecede 'En İyi Film Ödülü'nü Ziya Demirel’in yönettiği ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmi aldı. 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ filmindeki performansıyla Ece Yüksel ile ‘Bana Karanlığını Anlat’ filmiyle Aslıhan Gürbüz paylaştı. 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise ‘Çilingir Sofrası’ndaki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen gitti. 'En İyi Yönetmen Ödülü' de 'Ela ile Hilmi ve Ali’nin yönetmeni Ziya Demirel’in oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri

Kadir Beycioğlu anısına verilen Jüri Özel Ödülü: Kabahat (Ümran Safter)

Erden Kıral adına En İyi Yönetmen Ödülü: Ziya Demirel (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Senaryo: Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu (Ela ile Hilmi ve Ali)

En İyi Kadın Oyuncu: Ece Yüksel ve Aslıhan Gürbüz (Ela ile Hilmi ve Ali ve Bana Karanlığını Anlat)

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

En İyi Müzik: Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Engin Özkaya (Çilingir Sofrası)

En İyi Sanat Yönetmeni: Gülay Doğan adına Ziya Demirel aldı. (Ela ile Hilmi ve Ali)

Ayhan Ergürsel adına verilen En İyi Kurgu Ödülü: Selda Taşkın, Henrique Cartaxo (Ela ile Hilmi ve Ali)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu: Ece Demirtürk (Kabahat)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu: Alihan Kaya (Mendirek)

Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu: Mina Demirtaş (Kabahat)

Umut Veren Genç Erkek: Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Çilingir Sofrası (Yönetmen: Ali Kemal Güven)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Yönetmen Cem Demirer- Mendirek

Adana İzleyici Ödülü: Yönetmen Çiğdem Sezgin - Suna

Cahit Berkay Orkestrası törende konser verdi.

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

En İyi Belgesel: Kızgın Topraklar (Yönetmen İsmail Bağcı)

En İyi Canlandırma Film: Supplant (Zeynep Yıldız)

En İyi Deneysel Film: Bi’Zahmet (Engin Ökmen)

En İyi Kurmaca Film: Meryem (Yönetmen Celal Yücel Tombul)

Şafak Stüdyoları Mansiyon Ödülü: Uçurtma (Yönetmen Ahmet Devrim Güren)

Özer Kızıltan Jüri Özel Ödülü: Salto Mortale (Yönetmen Nihat Vuran)

En İyi Film Ödülü: Kennedy’nin Doğuşu (Yönetmen Gülben Arıcı)

Ziya Demirel, 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü Özcan Alper'den aldı.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Belgesel Film Ödülü: Köşe Başı Beklerim (Neslihan Kültür)

Jüri Özel Ödülü: Herkes Toprağa Gömülür, Ben Suya (Fettullah Çelik)

Mansiyon Ödülü: Bu Ben Değilim (Yönetmen: Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü Denizhan Akbaba'ya Nilperi Şahinkaya verdi.

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

En İyi Film Ödülü: Kennedy’nin Doğuşu (Gülben Arıcı)

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

Jüri Özel Ödülü: The Seine’s Tears Directors: Yanıs Belaid, Eliott Benard, Alıce Letailleur, Nicolas Mayeur, Étienne Moulın, Hadrien Pinot, Philippine Singer, Lisa Vicente