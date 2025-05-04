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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında son durum ne, canlı altın alış satış tablosu? 5 Mayıs Pazartesi 2025 Pazar tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum nedir? 5 Mayıs 2025 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Analistler, altının ons fiyatının ise mevcut durumda düşen dolar endeksi ve azalan ticaret gerginlikleri nedeniyle değer kaybettiğini belirtti. Peki, bugün altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 5 Mayıs altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 07:49 Güncelleme: 04.05.2025 - 23:59
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