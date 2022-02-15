SON DAKİKA | Altın fiyatları son sekiz ayın zirvesini gördü! Altın fiyatları ne olur? Gram altın yükselir mi düşer mi?

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Rusya ile ABD ve müttefikleri arasında artan Ukrayna gerilimi yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Bu arayış altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı

Altının ons fiyatı bugün 1879 dolarla Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altının dolar bazındaki yükselişi son 1 haftada yüzde 3'ü buldu.

Analistler 1.873 dolarlık destek seviyesinin üzerindeki seyrin devam etmesi durumunda 1.900 dolar ve üzerinin gündeme gelebileceğini bildirdi. Buna karşılık Ukrayna'daki gerilimin azaldığına işaret eden açıklamaların altında düzeltme yaşatabileceğini ifade etti.

Gram altın da dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle 820 lirayı aştı. Yaklaşık 2.5 ayın zirvesini gördü.

FED BEKLENTİSİYLE DÜŞMÜŞTÜ

Aslında 2022 altın yatırımcısı için çok olumlu geçmiyordu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın mart ayındaki toplantıda faiz artırımına gideceklerine yönelik güçlü bir sinyal vermesi sebebiyle ABD'de tahvil getirilerinde yükseliş yaşanmış, altın fiyatlarına da bu durum düşüş olarak yansımıştı.

2022 yılına 1.800 dolardan başlayan altının ons fiyatı 25 Ocak'ta 1852 dolara yükselmiş ancak Powell'ın açıklamaları sonrası 1.784 dolara kadar düşmüştü. Ancak Ukrayna'da artan savaş ihtimali sayesinde altın yatırımcısı 2022'de yeniden kâra geçti.