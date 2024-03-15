ALTIN FİYATLARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Gram altın dün akşam kapanışı 2 bin 234 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 15 Mart Cuma günü 2 bin 241 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 654 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 664 TL'den işlem görüyor.

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