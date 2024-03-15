Altın fiyatları güne yükselişle başladı! 15 Mart canlı altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları, ons altın ve döviz kurunda yaşanan son dakika hareketlilikten doğrudan etkileniyor. Tarihi rekorunun ardından düşüşe geçen altın fiyatları dalgalı seyrediyor. Gün içinde en düşük ve en yüksek değeri arasında büyük farklar oluşan gram altın bugüne yükselişle başladı. 15 Mart Cuma gününde gram altın yüzde 0,29 yükselişle 2 bin 241 liradan satılıyor. İşte, 13 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Altının ons fiyatının yükselişinin ardından gram altın ve çeyrek altın da yeinden değer kazandı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mart 2024 Cuma altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
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ALTIN FİYATLARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!
Gram altın dün akşam kapanışı 2 bin 234 liradan yaptı. Altının gram fiyatı 15 Mart Cuma günü 2 bin 241 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 654 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 664 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.241,04
Satış: 2.241,38
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.162,21
Satış: 2.162,49
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.585,66
Satış: 3.664,65
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.342,64
Satış: 14.613,79
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.148,91
Satış: 7.329,31
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.342,64
Satış: 14.613,79
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.916,50
Satış: 16.323,43
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.290,60
Satış: 1.710,47
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.192,72
Satış: 2.324,93