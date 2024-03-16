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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esnaf düellosunda katil oldu! O anları anlattı!

        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!

        Kayseri'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada, oto yıkamacı 61 yaşındaki Osman Tüşümel'i öldüren kendisi de çıkan çatışmada bacağından yaralanan fırıncı 34 yaşındaki Lütfullah Tüysüz, cinayetten 10 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde olay sırasında şoka girdiğini söyleyen Lütfullah Tüysüz, "Olaydan bir gün önce Osman Tüşümel'in oğlu ile tartıştık. Olay günü de fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. 2 silahını görünce kendimi korumak amacıyla can havli ile ateş ettim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Her şey bir anda oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:19
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        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
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        Kayseri'de olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırıncı Lütfullah Tüysüz (34) ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel (61) arasında tartışma çıktı.

        BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI

        Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman Tüşümel otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        BELİNDEN İKİ SİLAH ÇIKARDI

        Bu arada çatışma güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelerek belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Lütfullah Tüysüz'ün de belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir kişinin hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

        PANİK ANLARI KAMERADA

        Görüntülerde, çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan abla ve kardeşinin ise panik yaşadığı, ablanın erkek kardeşine sarılıp, masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Cinayet şüphelisi Tüysüz’ün ise Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı görüldü.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Lütfullah Tüysüz, 13 Mart'ta taburcu edilip emniyete götürüldü. Tüysüz, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        "KENDİSİNİ GIYABINDA TANIRDIM"

        Olay sırasında şoka girdiğini söyleyen Lütfullah Tüysüz, “Osman Tüşümel’i gıyabında tanırdım. Kendisi beni tanımazdı. Olaydan bir gün önce Osman Tüşümel’in oğlu ile tartıştık.

        "İKİ SİLAHI GÖRÜNCE ATEŞ ETTİM"

        Olay günü de fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. 2 silahını görünce kendimi korumak amacıyla can havli ile ateş ettim.

        "HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

        Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Üzgünüm. Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Şoka girdim. Bacağıma aldığım kurşunlarla ağrı ve yanma hissedince can havli ile silahımı ateşledim. Her şey bir anda oldu. Panik oldum” dedi.

        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
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        #kayseri
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