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        Haberler Magazin Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızını geçti - Magazin haberleri

        Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızını geçti

        Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızından daha çok takip ediliyor. Türkiye'de ise en çok takip edilen oyuncu ünvanına sahip. Türkiye'de ve dünyada en çok hangi oyuncular takip ediliyor?

        Giriş: 16.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:55
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        • 1

          Zamanımızın vazgeçilmezlerinden; sosyal medya.
          Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Meltwater'ın Temmuz 2023 Dijital Dünya raporuna göre, 2023 nüfusu; 85 milyon 372 bin olan Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 67.5'i sosyal medya kullanıyor.

        • 2

          2023'ün ilk yarısında en fazla kullanıcı kazanan sosyal medya mecrası Instagram oldu. 2023 başında 48.6 milyon olan Instagram kullanıcılarının sayısı, Temmuz 2023'te; 7.1 milyon artarak 55.7 milyona ulaştı.

        • 3

          Peki 8 milyar 45 milyon nüfusa sahip dünya genelinde durum nedir?
          Dünyada sosyal medya kullanıcılarının sayısı; 5 milyar 40 milyon.
          Instagram'ı kullanan kişi sayısı ise; 1 milyar 600 milyon.

        • 4

          Küresel şöhrete sahip birçok ünlü oyuncu, Instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanırken birçok ünlü oyuncunun hesabı bile yok.

          Sosyal medya demek, elbette biraz da takipçi sayısı demek...
          Peki hangi ünlü oyuncunun kaç takipçisi bulunuyor?
          Dünyada bu rekor; kariyeri boyunca 100 yapımda kamera karşısına geçen 'The Rock Ring' lakaplı Dwayne Johnson'a ait.

        • 5

          Türkiye'de ise rekor, Hande Erçel'de bulunuyor.
          Oyunculuk kariyerine; 2014'te başlayan Hande Erçel, 10 yılda 10 yapımda rol aldı.
          Hande Erçel'in takipçi sayısı, en çok takipçi sayısına sahip 10 küresel şöhretli kadın meslektaşı arasında 8'inden daha fazla. Erçel'i geçen iki kişi ise Emma Watson ile Jennifer Aniston.

        • 6

          Hangi ünlü oyuncunun kaç takipçisi bulunuyor?

        • 7

          • BURAK ÖZÇİVİT
          Takipçi Sayısı… 25.1 milyon
          • MURAT BOZ
          Takipçi Sayısı… 11.4 milyon
          • KEREM BURSİN
          Takipçi Sayısı… 11.2 milyon
          • CAN YAMAN
          Takipçi Sayısı… 10.6 milyon
          • ARAS BULUT İYNEMLİ
          Takipçi Sayısı… 10.4 milyon
          • ÇAĞATAY ULUSOY
          Takipçi Sayısı… 10 milyon
          • BARIŞ ARDUÇ
          Takipçi Sayısı… 7 milyon
          • CEM YILMAZ
          Takipçi Sayısı… 5.7 milyon
          • ENGİN ALTAN DÜZYATAN
          Takipçi Sayısı… 5.3 milyon
          • KIVANÇ TATLITUĞ
          Takipçi Sayısı… 4.6 milyon

        • 8

          • DWAYNE JOHNSON
          Takipçi Sayısı...           397 milyon
          • WILL SMITH
          Takipçi Sayısı... 65.8 milyon
          • LEONARDO DICAPRIO
          Takipçi Sayısı… 62.1 milyon
          • ROBERT DOWNEY JR.
          Takipçi Sayısı… 56.9 milyon
          • JASON STATHAM
          Takipçi Sayısı… 41.8 milyon
          • HUGH JACKMAN
          Takipçi Sayısı… 31.9 milyon
          • MARK WAHLBERG
          Takipçi Sayısı... 29.4 milyon
          • JOHNNY DEPP
          Takipçi Sayısı… 28.7 milyon
          • ARNOLD SCHWARZENEGGER
          Takipçi Sayısı… 26.2 milyon
          • ADAM SANDLER
          Takipçi Sayısı... 21.6 milyon

        • 9

          • HANDE ERÇEL
          Takipçi Sayısı… 32.1 milyon
          • DEMET ÖZDEMİR
          Takipçi Sayısı… 16.2 milyon
          NESLİHAN ATAGÜL
          Takipçi Sayısı... 14.1 milyon
          • FAHRİYE EVCEN
          Takipçi Sayısı… 13.7 milyon
          • SERENAY SARIKAYA
          Takipçi Sayısı… 10.5 milyon
          • AFRA SARAÇOĞLU
          Takipçi Sayısı… 9 milyon
          • ELÇİN SANGU
          Takipçi Sayısı… 8.7 milyon
          MERYEM UZERLİ
          Takipçi Sayısı... 7.6 milyon
          ASLI ENVER
          Takipçi Sayısı... 6.6 milyon
          • AYÇA AYŞİN TURAN
          Takipçi Sayısı… 6.6 milyon

        • 10

          • EMMA WATSON
          Takipçi Sayısı...           75.3 milyon
          • JENNIFER ANISTON
          Takipçi Sayısı… 45.3 milyon
          • EMILIA CLARKE
          Takipçi Sayısı... 28.2 milyon
          • MEGAN FOX
          Takipçi Sayısı... 21.7 milyon
          • JESSICA ALBA
          Takipçi Sayısı... 20.6 milyon
          • KATE HUDSON
          Takipçi Sayısı… 18 milyon
          • DREW BARRYMORE
          Takipçi Sayısı… 17.6 milyon
          • ANGELINA JOLIE
          Takipçi Sayısı... 15.3 milyon
          • JULIA ROBERTS
          Takipçi Sayısı... 12.3 milyon
          • NICOLE KIDMAN
          Takipçi Sayısı... 10.1 milyon

        BURÇLAR

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