Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızını geçti
Hande Erçel, 8 Hollywood yıldızından daha çok takip ediliyor. Türkiye'de ise en çok takip edilen oyuncu ünvanına sahip. Türkiye'de ve dünyada en çok hangi oyuncular takip ediliyor?
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Zamanımızın vazgeçilmezlerinden; sosyal medya.
Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Meltwater'ın Temmuz 2023 Dijital Dünya raporuna göre, 2023 nüfusu; 85 milyon 372 bin olan Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 67.5'i sosyal medya kullanıyor.
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2023'ün ilk yarısında en fazla kullanıcı kazanan sosyal medya mecrası Instagram oldu. 2023 başında 48.6 milyon olan Instagram kullanıcılarının sayısı, Temmuz 2023'te; 7.1 milyon artarak 55.7 milyona ulaştı.
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Peki 8 milyar 45 milyon nüfusa sahip dünya genelinde durum nedir?
Dünyada sosyal medya kullanıcılarının sayısı; 5 milyar 40 milyon.
Instagram'ı kullanan kişi sayısı ise; 1 milyar 600 milyon.
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Küresel şöhrete sahip birçok ünlü oyuncu, Instagram'ı son derece aktif bir şekilde kullanırken birçok ünlü oyuncunun hesabı bile yok.
Sosyal medya demek, elbette biraz da takipçi sayısı demek...
Peki hangi ünlü oyuncunun kaç takipçisi bulunuyor?
Dünyada bu rekor; kariyeri boyunca 100 yapımda kamera karşısına geçen 'The Rock Ring' lakaplı Dwayne Johnson'a ait.
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Türkiye'de ise rekor, Hande Erçel'de bulunuyor.
Oyunculuk kariyerine; 2014'te başlayan Hande Erçel, 10 yılda 10 yapımda rol aldı.
Hande Erçel'in takipçi sayısı, en çok takipçi sayısına sahip 10 küresel şöhretli kadın meslektaşı arasında 8'inden daha fazla. Erçel'i geçen iki kişi ise Emma Watson ile Jennifer Aniston.
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Hangi ünlü oyuncunun kaç takipçisi bulunuyor?
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• BURAK ÖZÇİVİT
Takipçi Sayısı… 25.1 milyon
• MURAT BOZ
Takipçi Sayısı… 11.4 milyon
• KEREM BURSİN
Takipçi Sayısı… 11.2 milyon
• CAN YAMAN
Takipçi Sayısı… 10.6 milyon
• ARAS BULUT İYNEMLİ
Takipçi Sayısı… 10.4 milyon
• ÇAĞATAY ULUSOY
Takipçi Sayısı… 10 milyon
• BARIŞ ARDUÇ
Takipçi Sayısı… 7 milyon
• CEM YILMAZ
Takipçi Sayısı… 5.7 milyon
• ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Takipçi Sayısı… 5.3 milyon
• KIVANÇ TATLITUĞ
Takipçi Sayısı… 4.6 milyon
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• DWAYNE JOHNSON
Takipçi Sayısı... 397 milyon
• WILL SMITH
Takipçi Sayısı... 65.8 milyon
• LEONARDO DICAPRIO
Takipçi Sayısı… 62.1 milyon
• ROBERT DOWNEY JR.
Takipçi Sayısı… 56.9 milyon
• JASON STATHAM
Takipçi Sayısı… 41.8 milyon
• HUGH JACKMAN
Takipçi Sayısı… 31.9 milyon
• MARK WAHLBERG
Takipçi Sayısı... 29.4 milyon
• JOHNNY DEPP
Takipçi Sayısı… 28.7 milyon
• ARNOLD SCHWARZENEGGER
Takipçi Sayısı… 26.2 milyon
• ADAM SANDLER
Takipçi Sayısı... 21.6 milyon
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• HANDE ERÇEL
Takipçi Sayısı… 32.1 milyon
• DEMET ÖZDEMİR
Takipçi Sayısı… 16.2 milyon
• NESLİHAN ATAGÜL
Takipçi Sayısı... 14.1 milyon
• FAHRİYE EVCEN
Takipçi Sayısı… 13.7 milyon
• SERENAY SARIKAYA
Takipçi Sayısı… 10.5 milyon
• AFRA SARAÇOĞLU
Takipçi Sayısı… 9 milyon
• ELÇİN SANGU
Takipçi Sayısı… 8.7 milyon
• MERYEM UZERLİ
Takipçi Sayısı... 7.6 milyon
• ASLI ENVER
Takipçi Sayısı... 6.6 milyon
• AYÇA AYŞİN TURAN
Takipçi Sayısı… 6.6 milyon
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• EMMA WATSON
Takipçi Sayısı... 75.3 milyon
• JENNIFER ANISTON
Takipçi Sayısı… 45.3 milyon
• EMILIA CLARKE
Takipçi Sayısı... 28.2 milyon
• MEGAN FOX
Takipçi Sayısı... 21.7 milyon
• JESSICA ALBA
Takipçi Sayısı... 20.6 milyon
• KATE HUDSON
Takipçi Sayısı… 18 milyon
• DREW BARRYMORE
Takipçi Sayısı… 17.6 milyon
• ANGELINA JOLIE
Takipçi Sayısı... 15.3 milyon
• JULIA ROBERTS
Takipçi Sayısı... 12.3 milyon
• NICOLE KIDMAN
Takipçi Sayısı... 10.1 milyon