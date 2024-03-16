Son dakika haberi ABD'de silahlı saldırı
ABD'nin Philadelphia kentinde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde yaşanan silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, saldırının ardından insanları evlerinde kalması için uyardı.
Middletown kasabası polisi, komşu Falls kasabasında silahlı saldırılar meydana geldiğini bildirirken, silahlı saldırıların "hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi" yapıldığının henüz bilinmediği belirtildi.
Kentte yapılması planlanan Aziz Patrick Günü geçit töreni iptal edildi.
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