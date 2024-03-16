Kuzey Kore lideri Kim askeri tatbikatları kızıyla izledi

PUTİN'İN HEDİYE ETTİĞİ ARAÇLA İLK DEFA GÖRÜLDÜ

Diğer yandan Kim, ilk defa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine hediye ettiği lüks araçla kamuoyu önüne çıktı. Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, bunun Rusya'yla gelişen ilişkilerin bir işareti olduğunu söyledi.