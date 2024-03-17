Fernando Santos'tan istifa sorusuna yanıt!

"MUTSUZUM, TARAFTAR ÇOK MUTSUZ"

Bu yenilgiler sebebiyle uyku uyumakta dahi zorlandığını aktaran tecrübeli teknik direktör, “Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Biz Beşiktaş’ın parçası olduğumuzun farkındayız. Beşiktaş’ın parçasıyken kaybettikten sonra uyumazsınız. Mutsuzum, taraftar çok mutsuz, taraftar mutsuz olduğu için oyuncular da mutsuz. Ama bir şeyleri bırakamayız. Kapasitemizi göstermek zorundayız. İyi ve pozitif olmamız lazım. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Kolay değil, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi. Bence bugün ve hem Galatasaray maçı takım iyi performans gösterdi ama futbolda böyle oluyor. Çok fırsat yakalıyorsunuz ama gol olmuyor. Bunlar futbolun içinde var. Taraftar ne kadar kızgın olsa da beraber bu ligi bitireceğiz” diye konuştu.